Найрентабельніший вінницький бізнес - рибальство та рибництво

15:03, 11 червня 2012
Вінниця
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Підсумки І кварталу

За даними фінансової звітності  підприємств  рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств області за  I квартал 2012р. склала 1,6%.

Про це повідомило головне управління статистики у Віницькій області.

Найвищу рентабельність за цей період  мають  підприємства  рибальства та рибництва (54,9%), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (5,8%).

Ефективність  діяльності  великих та середніх  промислових  підприємств  за підсумками роботи  I кварталу 2012р. склала 2,6%.

Вище середнього по промисловості  є рівень операційної діяльності  підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих  виробів (6,2%), виробництва та розподілення  електроенергії, газу та води (4,9%), хімічної та нафтохімічної промисловості (4,5 відсотку).

Водночас,  на підприємствах багатьох видів економічної діяльності  витрати операційної діяльності значно перевищують  отриманий фінансовий результат, в результаті чого  їх діяльність є нерентабельною.

Зокрема, в I кварталі 2012р.  рівень збитковості підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям  склав 13,2%, підприємств транспорту та зв’язку – 5,8%,  в будівництві – 4,5%, підприємств  охорони здоров’я та надання соціальної  допомоги – 4,2%.

Серед промислових підприємств  найнижчу рентабельність мають  підприємства  легкої промисловості (–6,3%), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (–3,3%),  добувної промисловості  та  целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності, відповідно, 2,4 відсотка.

 

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