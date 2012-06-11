Найрентабельніший вінницький бізнес - рибальство та рибництво

За даними фінансової звітності підприємств рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств області за I квартал 2012р. склала 1,6%.

Про це повідомило головне управління статистики у Віницькій області.

Найвищу рентабельність за цей період мають підприємства рибальства та рибництва (54,9%), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (5,8%).

Ефективність діяльності великих та середніх промислових підприємств за підсумками роботи I кварталу 2012р. склала 2,6%.

Вище середнього по промисловості є рівень операційної діяльності підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (6,2%), виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (4,9%), хімічної та нафтохімічної промисловості (4,5 відсотку).

Водночас, на підприємствах багатьох видів економічної діяльності витрати операційної діяльності значно перевищують отриманий фінансовий результат, в результаті чого їх діяльність є нерентабельною.

Зокрема, в I кварталі 2012р. рівень збитковості підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям склав 13,2%, підприємств транспорту та зв’язку – 5,8%, в будівництві – 4,5%, підприємств охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 4,2%.

Серед промислових підприємств найнижчу рентабельність мають підприємства легкої промисловості (–6,3%), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (–3,3%), добувної промисловості та целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності, відповідно, 2,4 відсотка.