Бізнесмен продав заставленого майна на 232 тис. гривень
16:05, 11 червня 2012Вінниця
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«Відібрав» у податківців
Директор одного із ТОВ завдав державі збитки на 232 тисячі гривень. Прокуратурою м. Вінниці порушено кримінальну справу.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Прокуратурою міста Вінниці порушено кримінальну справу відносно директора ТОВ «Вінспецпостач» за ч. 2 ст. 364-1 КК України, який незаконно реалізував майно, що перебувало в податковій заставі, спричинивши державі збитки на 232 тисячі гривень.
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