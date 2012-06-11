Бізнесмен продав заставленого майна на 232 тис. гривень

«Відібрав» у податківців

Директор одного із ТОВ завдав державі збитки на 232 тисячі гривень. Прокуратурою м. Вінниці порушено кримінальну справу. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Прокуратурою міста Вінниці порушено кримінальну справу відносно директора ТОВ «Вінспецпостач» за ч. 2 ст. 364-1 КК України, який незаконно реалізував майно, що перебувало в податковій заставі, спричинивши державі збитки на 232 тисячі гривень.

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