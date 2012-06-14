До Вінниці на матч завітали акробати Кельце

З 13 по 16 червня у Вінниці проходитиме чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юнаків та міжнародна матчева зустріч з акробатики та стрибків на акробатичній доріжці «Вінниця-Кельце» (це польське місто і побратимом Вінниці). Змагання відбуватимуться у вінницькому спорткомплексі «Авангард». Вхід для глядачів – вільний.

До речі, коли нещодавно вінницькі акробати змагались на турнірі у США, там глядачі мали платити по 50 доларів.

– Матчеві зустрічі вінничан з акробатами Кельце останній раз проходили понад 20 років тому, – сказав директор Вінницької ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту і водночас головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Леонід Голяк. – Нещодавно ми вирішили відновити цю чудову традицію. Спочатку побували на змаганнях у Польщі, а тепер вирішили запросити польських друзів на товариський матчевий поєдинок.