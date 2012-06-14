Зіновій Трахтенберг більше не мер Жмеринки

09:10, 14 червня 2012
Вінниця
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Депутати відправили його у відставку

12 червня у Жмеринці пройшло  засідання міської ради. 25 депутатів з 34 присутніх вирішили відправити у відставку мера міста Зіновія Трахтенберга.  Про це сайту ВінницяІнфо повідомив заступник мера Жмеринки, колишній керуючий справами Жмеринського міськвиконкому Святослав Ніколайчук.

- Обов‘язки мера тимчасово до виборів нового буде виконувати  депутат-регіонал Едуард Крайнік, він працював в апараті Жмеринської райради, а до того був тренером-викладачем ТОВ «Асахі-карате», - говорить Святослав Ніколайчук.

Головні претензії до Трахтенберга полягають у тому, що в місті не було порозуміння. Ніколайчук каже, що він пересварився з усіма, з ким можна було пересваритися: із залізницею, яка, фактично, формує бюджет міста, з усіма партіями і фракціями в міській раді, з районною та обласною владою…

- Можливо, він і добрий господарник, розуміється на економічних питаннях, але коли йде війна, неможливо будь-що будувати, - каже Ніколайчук. 

Сам Трахтенберг телефоном повідомив, що це рішення міськради вважає незаконним.

- Підстав для висловлення мені недовіри немає, - зазначив він.

Нагадаємо, що у травні 2011 року Зіновій Трахтенберг переміг на виборах мера Жмеринки, набравши 44,17% голосів виборців.

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