Продавця «прослушки» засудили на 4 роки

Ленінський районний суд міста Вінниці виніс вирок стосовно приватного підприємця, який займався реалізацією заборонених до продажу спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

Про це повідомив прес-центр СБ України.

Встановлено, що наприкінці 2011 року 24-річний мешканець м. Ладижин замовив у Китаї через мережу Інтернет 30 брелоків до автомобільної сигналізації, обладнаних вмонтованими мікрофонами і мініатюрними відеокамерами з метою подальшої їх реалізації на території області.

Не маючи ліцензії на торгівлю таким товаром, правопорушник розмістив на одному з сайтів оголошення про продаж пристроїв, вказавши свій контактний номер телефону.

У січні співробітники СБУ затримали зловмисника під час реалізації спецзасобів у центрі м.Вінниці.

Рорзглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної слідчими УСБУ за ч.1,2 ст.359 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, суд виніс вирок – позбавлення обвинуваченого волі строком на 4 роки з іспитовим терміном 1 рік 6 місяців.

