Підприємці можуть скаржитись у прокуратру на "гарячий телефон"

У прокуратурі Вінницької області почав діяти телефон "гарячої лінії", повідомляє прес-служба прокуратури. Його відкрили в рамках підтримки підприємців, роботі яких не повинні заважати правоохоронні та контролюючі органи. Телефон ''гарячої лінії'' діє для повідомлень громадян та приватних підприємців про факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів з боку службових осіб контролюючих та правоохоронних органів.

Повідомлення про вказані факти приймаються у прокуратурі області за номером (0432) 67-15-67, щоденно з 09.00 до 18.00.

За повідомленими фактами будуть організовуватись перевірки та вживатись відповідні заходи, результати яких висвітлюватимуться на сайті прокуратури області та у засобах масової інформації.



кількість переглядів : 6

© 2012 Прокуратура Вінницької області

Розроблено компанією Finport Technologies Inc.