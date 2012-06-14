З "Вогника" зроблять готель

Будівлю кафе "Вогник", що по вул.Соборній, 34 у Вінниці, за яку колись судилась держава, орендарі повністю передали у приватну власність. Новий власник - щойностворена комапнія "Сігма-3" - обіцяє зберегти історичний вигляд екс-готелю «Франція», облаштувати всередині готель-ресторан, але спочатку – провести протиаварійні роботи, повідомляє сайт 20 хвилин.





Сьогодні триповерхова будівля колишнього французького готелю, де колись збиралися заможні містяни, стоїть без вікон і дверей. Після минулорічної пожежі стан будівлі значно погіршився. Зараз між поверхами не залишилося навіть підлоги. Від будинку залишилась лише «коробка». Інвестор, який викупив пам’ятку місцевого значення, зобов’язався зробити її реконструкцію і реставрацію та провести укріплюючи протиаварійні роботи. Останні уже почалися - просто щоб не дати завалитись історичній будівлі.

На все про все, за словами директора департаменту комунального майна міськради Ігоря Шутака, є тільки два роки. Таке часове обмеження передбачене рішенням міськради про продаж частини майна. Інвестором виступила нещодавно створена компанія «Сігма-3».

- Думаю, ми встигнемо за цей час, зараз уже розпочались протиаварійні роботи, щоб укріпити будівлю, адже вона перебуває в доволі складному стані, - каже директор компанії Олена Капуста. – Щодо реконструкції та реставрації, а також проведення внутрішніх робіт – зараз ще готується проект, який поки що не затверджений. Але ми плануємо зберегти історичний зовнішній вигляд будівлі, усю ліпнину. Ми маємо старі документи і орієнтуємось на них.

- Рішення про продаж 49/100 частки майна було прийняте на сесії міськради 11 травня, - каже Ігор Шутак. – А 25 травня з компанією уклали договір. Площа другого та третього поверхів будівлі складає 396 квадратних метрів.. А інвестор має вісім місяців на те, щоб виготовити проект реконструкції, та стільки ж – на проведення протиаварійних робіт.

Планується, що після реконструкції та реставрації «Вогник» знову стане готелем-рестораном. На усі роботи: протиаварійні, а також реконструкцію і реставрацію інвестор має витратити не менше 3,3 мільйона гривень. З них 900 тисяч піде на протиаварійні роботи.