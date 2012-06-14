Весь тиждень алергикам буде важко дихати

- Наступний тиждень буде характеризуватись невеликими кількостями пилку злаків, які залишаються головним чинником алергії, - говорить Вікторія Родінкова, керівник аеробіологічної групи Вінницького національного медуніверситету. - Їх концентрації можуть бути причинно значущими 15, 18, 19 червня. Інтенсивніше за злаки може пилкувати кропива.

У повітрі також залишатимуться одиничні пилкові зерна рослин родини гречкових, сосни, подорожника та липи.

- Весь наступний тиждень у Вінниці прогнозується тепла та суха погода, у повітрі знову очікуються високі та дуже високі концентрації спор кладоспоріуму, - продовужує Вікторія. - Аскоспори будуть не такими важливими чинниками алергії через малі, концентрації у повітрі, а концентрації альтернарії можуть становити небезпеку 17 та 20 червня.

Якщо Ви відчуваєте симптоми алергії на пилок рослин або хочете попередити їх появу взагалі уважно ознайомтесь із рекомендаціями лікаря:

1. Не займайтесь активною діяльністю на вулиці в ранковий час (пік викиду пилку припадає на період з 5 до 12 годин ранку), особливо - у суху вітряну;

2. Не вивішуйте для сушіння на відкритому повітрі одяг і білизну – на неї осідає пилок

3. Зачиняйте вікна на ніч і вранці або завішуйте вікна мокрою тканиною. Закривайте вікна в автомобілях.

4. Носіть звичайні або сонцезахисні окуляри. Вони частково захищають очі від пилку. По можливості користуйтеся маскою, особливо - за містом.

5. Після повернення з вулиці мийте голову і руки, промивайте очі і ніс теплою водою.

6. В період загострення, а також поза сезоном не вживайте продукти, які містять інгредієнти, що можуть спричинити перехресні реакції з алергенами пилку. Зокрема, при алергії на пилок злаків (жито, тимофіївка, райграс, лисохвіст) не рекомендовано вживати:

- мед

- хліб, печиво, макарони, сухарі

- манну крупу

- варені ковбаси, сосиски

- пиво,віскі, пшеничну горілку

7. При наявності температури в період загострення алерогії не використовуйте безконтрольно жарознижуючі та антибактеріальні препарати. Необхідність їх вживання визначає тільки лікар

8. Якщо є можливість, поїдьте у відпустку у морські, степові або гірські райони України, де активне пилкування дерев на даний час не спостерігається.

9. Знаходячись за кермом або виконуючи роботу, що потребує значної уваги, не використовуйте протиалергенні препарати без погодження з лікарем. Багато із них мають снодійний ефект і знижують швидкість реакції.

10. Всі лікувальні і профілактичні заходи при алергії на пилок рослин необхідно узгоджувати з лікарем-алергологом. Тільки в алергологічному кабінеті можливо встановити етіологічний (причинний) діагноз і максимально правильно призначити профілактичне (попереджувальне) лікування.