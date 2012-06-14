Вінницькі швейники одягли на 19% більше народу

Підприємствами легкої промисловості області у 2011р. реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 151,3 млн. грн., що більше ніж у 2010р. на 18,9%.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Три чверті підприємств легкої промисловості за розмірами відносяться до малих підприємств, частка їх продукції в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) області складає 11,5%.

У 2011р. на підприємствах легкої промисловості Вінниччини було зайнято 3,5 тис. осіб, з яких 99,6% наймані працівники середньомісячна заробітна плата яких становила 1481,38 грн.

Переважна більшість підприємств легкої промисловості області, майже 90% їх кількості, займаються текстильним виробництвом, виробництвом одягу, виробництвом хутра та виробів з хутра, решта – виробництвом шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.