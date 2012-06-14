Коханець побив не того залицяльника

Працівники управління Державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області отримали сигнал «Тривога» з одного із офісних центрів міста Вінниці. Прибувши на місце події, побачили, що один чоловік, притиснувши до землі іншого, спокійно очікував міліцію.

Як повідомив Віктор Ловіцький з УДСО при УМВС України у Вінницькій області, 21-річний вінничанин приревнував свою подружку до іншого молодого чоловіка та вирішив «пояснити» тому, що дівчина на даний час зустрічається з ним.

- Парубок вистежив, де проживає конкурент, та став чекати його для розмови, - говорить Віктор Ловіцький. - Після того, як чоловік вийшов із свого під’їзду, молодик, нічого не пояснюючи, вдарив його в обличчя й розбив потерпілому ніс. Після отриманого удару чоловік не розгубився і також показав свої бійцівські якості. Скрутивши хулігана, він став чекати приїзду міліції, а тим часом із офісного центру глядачі життєвої драми викликали бійців ДСО.

Прибувши на місце події, правоохоронці затримали хулігана, викликали карету швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативну групу райвідділу міліції. Однак на цьому справа не закінчилась.

Як стало відомо згодом, горе-кавалер переплутав ймовірного залицяльника з іншим чоловіком і таким чином побив зовсім іншу людину.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи.





