Правоохоронці з’ясовують громадянство потопельника в Дністрі
11:24, 14 червня 2012Вінниця
0 0
Українець, чи молдаванин
12 червня у селі Велика Кісниця Ямпільського у Дністрі було виявлено труп невідомого чоловіка.
Про це з посиланням на прес-службу ТУ МНС у Вінницькій області повідомляє ВінницяОК.
За даними рятувальників, загиблому приблизно 25-30 років, зріст – 170-175см., середньої тілобудови, волосся середньої довжини темно-русявого кольору, на обличчі рідкі вуса та борідка. При поверхневому огляді трупа, слідів насильницької смерті не виявлено.
За попередніми оцінками правоохоронців, тіло знаходилось у воді 2-3 доби. Труп направлено на судово-медичну експертизу до Ямпільської ЦРЛ.
Встановити особу загиблого місцевим міліціонерам не вдалося, тому вони подали запит в комісаріат поліції республіки Молдова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter