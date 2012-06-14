Правоохоронці з’ясовують громадянство потопельника в Дністрі

12 червня у селі Велика Кісниця Ямпільського у Дністрі було виявлено труп невідомого чоловіка.

Про це з посиланням на прес-службу ТУ МНС у Вінницькій області повідомляє ВінницяОК.

За даними рятувальників, загиблому приблизно 25-30 років, зріст – 170-175см., середньої тілобудови, волосся середньої довжини темно-русявого кольору, на обличчі рідкі вуса та борідка. При поверхневому огляді трупа, слідів насильницької смерті не виявлено.

За попередніми оцінками правоохоронців, тіло знаходилось у воді 2-3 доби. Труп направлено на судово-медичну експертизу до Ямпільської ЦРЛ.

Встановити особу загиблого місцевим міліціонерам не вдалося, тому вони подали запит в комісаріат поліції республіки Молдова.