Українські прапорці роздає автозаправка

Вже другий день по Вінниці їздять автомобілі з двома українським прапорцями. Такий оригінальний маркетинговий хід присвячений нещодавній перемозі України у футбольному матчі зі шведами на чемпіонаті Європи вигадала мережа автозапровочних станцій "Шелл".

Зважаючи на патріотичні настрої, акція вже набула статусу вірусної. Причому, від класу авто патріотизм не залежить - чіпляють їх і до "Таврій", і до "Лескусів", повідомляє сайт zotov-nevs.

Щоб отримати прапорець, достатньо заправитись на 25 літрів. Маркетологи далекоглядно вирішили не розміщувати логотип компанії на прапорцях, адже тоді багато хто його б не кріпив до авто. Натомість акція виявилась викликає цікавість перехожих та інших водіїв.



