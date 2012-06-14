Вінничани платили шахрайкам за пошук роботи по 500 гривень

Працівники вінницької міліції затримали двох жінок, жертвами яких стали довірливі громадяни з усієї країни. У тенета шахрайок потрапили люди, які намагалися знайти за оголошеннями постійну роботу або отримати додатковий заробіток, працюючи дома.

Про це з посиланням на начальника управління карного розшуку УМВС України у Вінницькій області Олександра Глянька повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Днями працівники управління карного розшуку Вінниччини, затримали двох жінок віком 19 та 21 років, яких підозрюють у скоєнні шахрайств на території усієї держави. Лише на Вінниччині зловмисниці ошукали майже півсотні довірливих громадян.

Жінки винайняли в місті Вінниці офісне приміщення та розмістили у газетах оголошення про те, що працевлаштовують усіх бажаючих на постійну або тимчасову роботу. Той, хто потребує додаткового заробітку, але може працювати лише вдома, також без роботи не залишиться. Для цього лише необхідно прийти до них в офіс та залишити свої анкетні данні.

Пошук роботи та консультативні послуги коштували клієнтам від 200 до 500 гривень.

Минали тижні, а пропозиції щодо обіцяної роботи до клієнтів так і не надійшли. Коли довірливі люди вдруге прийшли до офісу дізнатися, скільки ще часу знадобиться на пошуки роботи, виявилося що ані офісу, ані його працівниць там не має.

Номери мобільних телефонів, зазначені в оголошеннях, не відповідають. Тоді ошуканим вінничанам нічого не залишалося, як йти до міліції.

Затримали зловмисниць оперативники на Тернопільщині. Як з’ясувалося, жінки «попрацювали» за аналогічною схемою у багатьох областях. У кожному новому місті їхні офіси діяли протягом 3-5 днів.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України «Шахрайство», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.