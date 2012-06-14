Завдяки санації на авіазаводі виплатять заборговану зарплату

Господарський суд Вінницької області затвердив план санації Вінницького авіазаводу, повідомляє радіо "Місто над Бугом". У відповідності до затвердженого плану до 14 липня на заводі погасять заборгованість з заробітної плати. Станом на 14 червня вона бскладала 856 тисяч гривень. Також мають виконати зобовязання з відрахування у бюджети на суму 2 мільйони 700 тисяч гривень. Як повідомили на авіазаводі, після процедури санації, завод визнають банкрутом і тоді він стане філіалом потужнього підприємства «Мотор Січ». Називатиметься товариством «ВІАЗ».

Довідка УНІАН. Запорізьке ВАТ “Мотор Сич” - одне з найбільших підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. До складу ВАТ “Мотор Січ” входять структурні одиниці, розташовані на території України: Запорізький моторобудівний завод, Запорізький машинобудівний завод ім. Омельченка, Сніжнянський машинобудівний завод, Волочиський машинобудівний завод, авіакомпанія «Мотор Січ».