Завдяки санації на авіазаводі виплатять заборговану зарплату

12:09, 14 червня 2012
Вінниця
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Господарський суд Вінницької області затвердив план санації  Вінницького авіазаводу, повідомляє радіо "Місто над Бугом". У відповідності до затвердженого плану до 14 липня на заводі погасять  заборгованість з заробітної плати. Станом на 14 червня вона бскладала 856 тисяч гривень. Також мають виконати зобовязання з відрахування у бюджети на  суму  2 мільйони 700 тисяч гривень. Як повідомили на авіазаводі, після процедури санації, завод визнають банкрутом і тоді він стане філіалом  потужнього підприємства «Мотор Січ». Називатиметься товариством  «ВІАЗ».

Довідка УНІАН. Запорізьке ВАТ “Мотор Сич” - одне з найбільших підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. До складу ВАТ “Мотор Січ” входять структурні одиниці, розташовані на території України: Запорізький моторобудівний завод, Запорізький машинобудівний завод ім. Омельченка, Сніжнянський машинобудівний завод, Волочиський машинобудівний завод, авіакомпанія «Мотор Січ».

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