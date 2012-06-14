Світовий рекорд вінничанина протримався 2 хвилини

Вінничанин Іван Чупринко виборов срібну нагороду на чемпіонаті світу з пауерліфтингу (жим лежачи) серед чоловіків, який пройшов у Чехії.

26-річний спортсмен, який народився у Немирові, на прес-конференції у залі засідань Вінницької міської ради розповів, що після закінчення нашого педуніверситету мешкає у місті над Бугом. Тренується на базі ДЮСШ «Колос», причому самотужки, без тренера.

– У Чехії у моїй категорії до 60 кг моїми головними суперниками були два японці, – каже Іван Чупринко. – У своїй останній спробі я встановив рекорд світу, піднявши в жимі лежачи 227, 5 кг. Але, на жаль, він протримався лише ... 2 хвилини. Адже мій конкурент з Японії, неодноразовий чемпіон і рекордсмен світу, одразу побив його, піднявши на 0,5 кг більше. Шкода, адже я планував вибороти «золото». Якщо б виступав останнім, думаю, випередив би усіх.

Жимом лежачи Іван займається 10 років, але результати найвищого світового рівня почав демонструвати лише 3 роки тому.