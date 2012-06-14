Один хлопець у комі, іншого - врятували перехожі

13 червня до Літинської центральної районної лікарні госпіталізували 21-річного хлопця з діагнозом «травми шийного відділу хребта, асфіксія», повідомляє сайт ВінницяОК. Зі слів свідків юнак купався у непристосованому для цього місці на річці Згар у Літині. У момент пірнання у воду потерпілий, ймовірно, вдарився об дно водойми та почав тонути. На допомогу хлопцеві прийшли відпочивальники, які були поруч та витягли його на берег. Нині стан здоров’я потерпілого вкрай важкий, хлопець знаходиться в комі.

Цього ж дня до Вінницької міської клінічної лікарні №2 привезли 23-річного хлопця з різаними ранами передпліччя. Потерпілий в стані алкогольного сп’яніння намагався покінчити з життям. Хлопця знайшли перехожі на перехресті вулиць Ватутіна та Лугової, що у мікрорайоні Тяжилів і викликали швидку. Нині стан його здоров’я лікарі оцінюють як середньої важкості.

Того ж дня спробу суїциду зафіксовано в Іллінецькому районі. До тамтешньої райлікарні з діагнозом «гостре отруєння медичними препаратами» потрапив 34-річний місцевий житель, який пігулками намагався вкоротити собі віку. Нині потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні у важкому стані.