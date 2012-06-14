У вінницькому небі битимуться літаки часів війни

Вихідними під Вінницею відбудуться змагання з повітряного бою моделей літаків на радіокеруванні за Кубок Можайського.

Захід організовує спорткомітет Вінницької міської ради.

За словами організаторів, у змаганнях з авіамодельного спорту візьмуть участь понад 30 пілотів із моделями літаків І і ІІ світових воєн.

Змагання проходитимуть 16–17 червня на аеродромі авіаційного заводу (виїзд із Вінниці в сторону Немирівського шосе).

Урочисте відкриття – в суботу, о 10.00.

Яким чином проходять змагання з повітряного бою? Невже пілоти-суперники будуть нищити у повітрі моделі, які власноруч виготовляли місяцями?! Зовсім ні. Задача пілота – відірвати своїм літачком стрічку, яка прив’язана до кожної моделі.