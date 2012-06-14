Вінницькі пляжники завтра посиніють

Завтра, 15 червня, на пляжі "Хімік" відбудеться "Битва крохмалом", - повідомляє сайт «Моя Вінниця».

Її планували провести у неділю, до того ж - як "Битву борошном". Борошно вирішили замінити на крохмал.

Організатор події Максим Галінський пояснює це так: "Ми вирішили замінити борошно на крохмал у зв'язку з тим, що крохмал дає кращий ефект, ніж борошно до того ж він дешевший. Попередньо ми увесь крохмал пофарбуємо у два кольори нашого українського прапору: жовтий і блакитний. І таким чином поділимо учасників на дві команди."

Початок флешмобу "Битва крохмалом" на пляжі - о 16 годині, а реєстрація учасників і поділ на команди біля башти у сквері Козицького о 15 годині.