Вінницькі пляжники завтра посиніють

14:06, 14 червня 2012
Вінниця
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Битва крохмалом

Завтра, 15 червня, на пляжі "Хімік" відбудеться "Битва крохмалом", - повідомляє сайт «Моя Вінниця».
Її планували провести у неділю, до того ж -  як "Битву борошном".  Борошно вирішили замінити на крохмал.

Організатор події Максим Галінський пояснює це так: "Ми вирішили замінити борошно на крохмал у  зв'язку з тим, що крохмал дає кращий ефект, ніж борошно до того ж він дешевший. Попередньо ми увесь крохмал пофарбуємо у два кольори нашого українського прапору: жовтий і блакитний. І таким чином поділимо учасників на дві команди."

Початок флешмобу "Битва крохмалом" на пляжі  - о 16 годині, а реєстрація учасників і поділ на команди біля башти у сквері Козицького о 15 годині.

 

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