Вінничани можуть позмагатися за кількатисячні премії

Департамент житлово-комунального господарства Вінницької міської ради розпочав прийом заявок на участь у конкурсі «Житловий комплекс зразкового утримання-2012».

Подавати їх можна до 30 серпня за адресою Вінниця, вул. Соборна, 59, кабінет 502.

Переможців, як і в попередні роки, визначатимуть у номінаціях «Будинок зразкового утримання забудови до 1985 року», «Будинок зразкового утримання забудови від 1986 року», «Під'їзд зразкового утримання» та «Найкраща прибудинкова територія».

Подавати заявку на конкурс можне лише в одній номінаці. Будинки-переможці 2009-2011 років до участі у конкурсі не допускаються.