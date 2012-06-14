Націоналістична молодь започаткувала спортивно-патріотичний табір

Поблизу села Микулинці Літинського району над річкою Згар відбувся перший обласний спортивно-патріотичний табір "Героїв УПА" імені Омеляна Грабця. Організатором табору виступив вінницький осередок "Студентської Свободи".

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО "Свобода".

Зібрання проводився з метою вшанування бійців Української Повстанської Армії групи УПА-Південь та командира групи, полковника Омеляна Грабця "Батька", які загинули в бою із спецпідрозділом НКВС поблизу села Микулинці 10 червня 1944 року, а також патріотичне й фізично-спортивне виховання української молоді.

Учасниками таборування стали молоді націоналісти із різних районів Вінниці та Вінницької області, котрі вчилися загартовувати тіло й дух в польових умовах.

Між учасниками табору відбулися змагання із стрільби лежачи й стоячи, стрибків із місця в довжину, бігу з естафетою на коротку дистанцію.

Переможці змагань отримали призи у вигляді націоналістичної літератури.