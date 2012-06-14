У Вінниці з'явилось дві квартири для потребуючих

Департамент комунальних ресурсів Вінницької міськради за результатами тендеру уклав угоду з Державним підприємством Міноборони «Вінницьке інженерно-будівельне управління» на придбання двох квартир на суму 706 тис грн, повідомляє ВінницяІнфо з посиланням на портал Наші гроші.

Дво- та трикімнатну квартири придбали у новобудові на перехресті вул. Смирнова та 1 пров. Українського (біля лікарні на Старому місті).для створення маневрового фонду виконкому міської ради.

Довідка УНІАН

В грудні 2010 року ДП «Вінницьке інженерно-будівельне управління» було визнано генеральним підрядником для будівництва 10-поверховому будинку на 144 квартири – 106 квартир віднесено до програми муніципального житла з вартістю квадратного метра 4, 7 тис. гривень.