Поїздки автобусами і маршрутками – все ще вибір камікадзе

Державтоінспекція Вінниччини з 14 травня по 5 червня провела комплекс профілактичних заходів на пасажирському транспорті, під час яких перевірила 437 суб’єктів господарювання, оглянула 5774 автобусів, видала 415 приписів.

Про це повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Під час рейду виявлено 1230 правопорушень.

У 546 випадках водії перевозили пасажирів більше за встановлену кількість. У 343 випадках водії відхилялися від визначеного маршруту.

Працівники ДАІ склали 48 адміністративних протоколів щодо порушення вимог дорожніх знаків та розмітки водіями автобусів, 47 – щодо порушення правил зупинки і стоянки в місцях масових відправлень пасажирів, 14 – перевищення встановлених обмежень швидкості; виявили три грубих порушення під час перевезення організованих груп дітей, затримали одного водія, який керував транспортом у нетверезому стані та без дозвільних документів на перевезення пасажирів.

- Під час операції 28 автобусів поставили на арештмайданчик. У кожному випадку в водіїв були відсутні ліцензійні картки, тобто здійснювати перевезення пасажирів не мали права, - розповів начальник Управління ДАІ Павло Солоненко. - Співробітниками автотехнічної інспекції був зупинений автобус марки «Фольксваген ЛТ-35», яким здійснювалося перевезення пасажирів із технічними несправностями гальмівної системи. Крім того, автобус не пройшов передрейсовий технічний огляд, а відтиск штампу у шляховому листі не відповідає символам оригіналу і має явні ознаки підробки.

Державтоінспекція Вінниччини продовжує посилений контроль за пасажироперевізниками. Тому послаблення контролю за водіями автобусів не варто очікувати, - запевнив головний державтоінспектор області.