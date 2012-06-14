На дрова та пелети перевели 18 бюджетних установ

За 5 місяців поточного року на Вінниччині переведено на альтернативні опалювальні системи 18 бюджетних закладів.

Про це з посиланням на заступника голови обласної державної адміністрації Романа Аксельрода повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Наразі в області працює 13 підприємств, які виробляють енергозберігаючу техніку та обладнання, а також 20 підприємств з виробництва паливних брикетів, пелет і гранул із сировини місцевого походження, а саме, з деревини та відходів переробки сільськогосподарської продукції.

Наразі в області проводиться робота щодо подальшого залучення інвесторів для впровадження енергозберігаючих заходів. Зокрема, обласна влада надважливим завданням вважає переведення котелень бюджетних установ на альтернативні види палива, особливо тих, які споживають природний газ.

Торік на виконання програми з енергозбереження в області було виділено 73,7 млн. грн., що дало змогу заощадити 32,3 тис. тонн умовного палива.