Міністр ЗС особисто представив командувача Повітряних Сил

Указами Президента України Віктора Януковича № 385/2012 та № 387/2012 від 8 червня 2012 року генерал-полковника Онищенка Сергія Івановича звільнено з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України та звільнено з війсь¬ко¬вої служби у запас за станом здоров’я з правом носіння військової форми одягу.

Указом Президента України № 386/2012 від 8 червня на посаду командувача Повітряних Сил Збройних Сил України призначено генерал-майора Байдака Юрія Аврамовича.

Як повідомляє прес-служба Міністерства ЗСУ, 14 червня в ході робочої поїздки до Вінницького гарнізону Міністр оборони України Дмитро Саламатін представив особовому складу Командування Повітряних Сил нового командувача Збройних Сил України генерал-¬майора Юрія Байдака.

Мі¬ністр оборони України зазначив, що більшість присутніх добре знає Юрія Аврамовича, як досвідченого про¬фе¬сі¬о¬на¬ла військової справи.

– На усіх ділянках ратної праці від льотчика винищувального авіаційного полку до командира повітряного командування “Південь” генерал-майор Юрій Байдак виявляв високу службову компетентність та працьовитість, спрямовував свою діяльність на розвиток військової авіації та підвищення безпеки повітряного простору України, – наголосив Дмитро Саламатін.

Міністр оборони висловив сподівання, що під керівництвом генерал-майора Юрія Байдака особовий склад Повітряних Сил успішно виконає поставлені Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України важливі і відповідальні завдання з охорони повітряного простору держави, реформування і розвитку Повітряних Сил. Дмитро Саламатін також визначив завдання виду Збройних Сил України на перспективу.

Виступаючи перед особовим складом Командування Повітряних Сил та керівним складом військових частин Вінницького гарнізону, глава вітчизняного оборонного відомства подякував попередньому командувачу Повітряних Сил генерал-полковнику Сергію Онищенку за його діяльність на цій посаді.

Міністр оборони України Дмитро Саламатін також визначив завдання Командуванню Повітряних Сил та особисто командувачу виду Збройних Сил України генерал-майору Юрію Байдаку.

– У Повітряних Силах існує низка проблем, які накопичувалися роками та негативно впливають на спроможність якісно виконувати поставлені завдання, – зазначив глава вітчизняного військового відомства під час зустрічі з керівництвом Повітряних Сил.

Для виправлення ситуації, що склалася Міністр оборони наказав командувачу та членам Військової ради Повітряних Сил, командирам повітряних командувань зосередити основну увагу на рішучому впровадженні основних положень Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини України, які затверджені указами Президента України 8 червня цього року.

Дмитро Саламатін підкреслив важливість уточнення системи протиповітряної оборони держави, організації якісної підготовки до проведення восени поточного року комплексу навчань “Перспектива – 2012”, забезпечення своєчасного виконання програм підготовки льотного складу та доведення середньорічного мінімального показника нальоту до 40 годин, забезпечення надійного протиповітряного прикриття об’єктів футбольного чемпіонату Євро-2012.

– Предмет окремої уваги – збереження кадрового потенціалу Повітряних Сил, підтримання дисципліни і правопорядку. В контексті цього підготовку льотчиків перевірятиму особисто і раптово, – наголосив Міністр оборони України.

Глава оборонного відомства акцентував увагу на збереженні озброєння і військової техніки у Повітряних Силах. Дмитро Саламатін наказав вжити конкретних рішучих заходів щодо відновлення справності озброєння та військової техніки із залученням підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

– Ці завдання мають стати основою для щоденної копіткої роботи всіх посадових осіб. Тільки спільними зусиллями ми зможемо покращити стан у Повітряних Силах, – наголосив Міністр оборони України.

Довідка. Генерал-майор Байдак Юрій Аврамович народився 19 лютого 1955 року в с. Марково Комсомольського району Івановської області (РФ).

Закінчив Харківське вище військове авіаційне училище у 1976 році, Військово-повітряну академію ім. Ю. Гагаріна у 1987 році та факультет підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України у 1999 році.

Офіцерську службу розпочав на посаді льотчика винищувального авіаційного полку в місті Береза Брестської області. Проходив службу на посадах командира ланки, начальника штабу – заступника командира ескадрильї.

У 1980 році його направляють для проходження служби у Північну групу військ, до Польщі, в авіагарнізон Хойна. З посади заступника командира ескадрильї - штурмана Юрій Абрамович вступив до Військово-повітряної академії імені Ю.О. Гагаріна.

Вже після академії у званні підполковника Байдака направили в село Какайти Сурхандар’їнської області на посаду командира 1-ї ескадрильї вап. Частина дислокувалась в 60-ти кілометрах від Термеза, поблизу афганського кордону. Майже за півтора року комеска виконав 98 бойових вильотів в Афганістан.

У жовтні 1988 року його ескадрилья першою пройшла практичне перенавчання на літак МіГ-29. Вже через рік підполковника Бай¬да¬ка при¬з¬на¬че¬но на по¬са¬ду за¬сту¬п¬ни¬ка ко¬ман¬ди¬ра пол¬ку з льо¬т¬ної пі¬д¬го¬то¬в¬ки.

У 1990 році його направляють в Західну групу військ у Німеччину (місто Альтембург). Прослуживши там близько півтора року, Юрій Аврамович написав рапорт на дозвіл повернутися в Україну.

У червні 1992 року Юрія Байдака призначено на посаду заступника командира Старокостянтинівського винищувального авіаполку, а 16 липня офіцер вже склав присягу на вірність Українському народові. Минуло три місяці, і його призначили командиром частини.

У 1995 році полковник Байдак обійняв посаду заступника командира винищувальної авіадивізії. Че¬рез 11 місяців, у грудні 1995 року, став до керма Івано-Франківської вад. Після повітряного параду над Хрещатиком, присвяченого 5-й річниці Незалежності України, де брали участь екіпажі підпорядкованих йому полків, полковнику Юрію Байдаку присвоєно звання генерала.

У 1999-2002 роках обіймав посаду заступника командувача, а з 2002 по 2004 рік – командувача 5-го авіаційного корпусу. З 2004 по 2006 рік – командир Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України.

З липня 2006 року по червень 2012 року – начальник Центру планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Військовий льотчик 1-го класу. Освоїв 4 типи літаків. Загальний наліт – понад 2500 годин.

За сумлінну та бездоганну службу нагороджений багатьма орденами, медалями, відзнаками Міністерства оборони України.

