Президентом обласної хокейної федерації став бізнесмен

У Вінниці відбулася звітно-виборна конференція Федерації хокею на траві Вінницької області. Насамперед на заході оцінювалася робота федерації впродовж 2008-2012 року.

Нагадаємо, вінницькі хокеїсти на траві є беззмінними чемпіонами і срібними призерами України і складають основу національної збірної (нею керує вінничанин Павло Мазур), яка з перемінним успіхом грає у чемпіонах Європи і цього року уперше вийшла до передолімпійського відбірного турніру.

Другим і головним питанням стали вибори президента, віце-президента і членів виконкому федерації хокею на траві Вінницької області.

Почесним президентом став Володимир Барецький, заступник голови облдержадміністрації.

А новим президентом федерації одноголосно обрали Володимира Барцьося, директора ТОВ «Вінницька аграрно-промислова група».

А ось безпосередню щоденну роботу по розбудові вінницького хокею, як і раніше, у першу чергу проводитиме директор обласної СДЮШОР «Олімпія» і віце-президент Федерації хокею на траві України Федір Новік.