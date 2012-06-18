Ревізори ініціювали 56 кримінальних справ проти розтратників

Протягом січня – травня 2012 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 24,2 млн. грн. З них 8,2 млн. грн. – це надходження до бюджетів, бюджетних установ, підприємств, організацій, а також виплати фізичним особам.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи порушили 25 кримінальних справ. Ще 31 кримінальна справа порушена за результатами участі працівників Держфінінспекції у Вінницькій області як залучених спеціалістів у перевірках, що їх проводили правоохоронні структури.

У 93 випадках до об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовано фінансові санкції. Зокрема, 32 підприємствам, установам, організаціям зменшено бюджетних асигнувань на загальну суму майже 9 млн. грн.

Задля максимального відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів, до суду подано 31 позов на суму 5,8 млн. грн.

За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 301 посадову особу, до дисциплінарної та матеріальної – 116, трьох осіб звільнено із займаних посад.

Окрім того, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу направлено 13 інформацій про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму більш як 12 млн. грн.

