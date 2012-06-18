Знайдіть "Невинність" у книгарні

18 червня о 18 год книгарня «Є» запрошує на перегляд фільму «Невинність».

Стрічка французької режисери Люсіль Хадзіхаліловіч, показ якої відбудеться на «Літніх кіновечорах» у Книгарні «Є», – це чуттєва та інтригуюча історія про дивний закритий пансіонат, де маленьких дівчат навчають бальних танців. «Невинність» – вишукана містерія про красу юності та підліткову ідентичність. Фільм водночас простий, химерний та такий, що характеризує схильність сучасного мистецького кіно до відкритих трактувань.

Фільм не просто бездоганно відтворює особливу атмосферу – тут показаний справжній, до найдрібніших деталей продуманий окремий, інший світ; світ бездоганної тривожної краси. Світ цей ніби дуже схожий на звичайний, але щось із ним негаразд, і ми, разом із новенькою дівчинкою Ірис, яка щойно прибула до цього дивного місця, раз по раз намагаємося відшукати господарів цього світу, та дізнатись, до якої долі приречені всі ці дівчатка.

Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.