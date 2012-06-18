"Москвич" смертельно наїхав на велосипедиста

15 червня о 20 годині біля с. Зеленянка Крижопільського району водій автомобіля "Москвич 2140" , 36-річний житель смт. Крижопіль, скоїв наїзд на велосипедиста .

Внаслідок ДТП від отриманих травм водій велосипеда, 72-річний місцевий житель, на місці пригоди загинув.

Як повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області, за фактом скоєння ДТП порушена кримінальна справа за ч.2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого", - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває розслідування.