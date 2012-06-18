Міських підприємців напрягають встановлювати платіжні термінали

Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради звертається до підприємців з нагадуванням про необхідінсть облаштувати торгові «точки», площею понад 20 кв. м. платіжними терміналами.

«Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р. № 878» «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» та з метою забезпечення комфортного перебування гостей міста, суб'єкти господарювання сфери торгівлі та послуг, які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій та здійснюють торгівлю на торговельних об'єктах площею понад 20 кв. м. (на автозаправних станціях термінали встановлюються навіть якщо їх торговельна площа менш ніж 20 кв.м.) терміново повинні укласти відповідні договори з банками щодо встановлення терміналів».

За невиконання даних вимог обіцяють передбачену законом адміністративну відповідальність.