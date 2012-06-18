Янукович присвоїв трьом вінницьким лікарям звання заслуженого

Трьом медикам з Вінниччини Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди Дня медичного працівника за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання висококваліфікованої медичної допомоги та багаторічну сумлінну працю присвоїв звання «Заслужений лікар України».

Про це йдеться в Указі Президента України № 401/2012 від 16 червня 2012 року.

Зокрема, почесне звання присвоєно:КАЮКУ Віталію Григоровичу – лікареві, завідувачу відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, СЛЄПОВІЙ Ірині Герасимівні – лікареві відділення Центру нефрології та гемодіалізу Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І.Пирогова та ЦИРУЛЬНИКУ Миколі Макаровичу – завідувачеві відділення Калинівської центральної районної лікарні, Вінницька область