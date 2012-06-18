Петре, не люби Васю!

11:02, 18 червня 2012
Вінниця
18 0

Націоналісти навертали молодь до традиційних сімейних цінностей

Вінницький осередок "Студентської Свободи" на Театральній площі провів фотовиставку, метою якої стало пропагування цінностей традиційної української сім'ї.

Молоді націоналісти також виступали «проти пропаганди і нав'язування українцям непритаманних їм» сексуальних збочень.

Представлені фото, за винятком дуже двозначних знімків з парадів прихильників одностатевої любові, - суцільний позитив: мами і діти, статечні батьки.

Саме такий підхід, на думку організаторів акції, має переконати їхніх однолітків  не вдаватися до «райдужних» експериментів  в інтимі, шанувати родину і національні сімейні традиції.

Акція відбулася під гаслом «Здорова сім'я - міцна Нація».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter