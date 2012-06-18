Вінницькі боксери – у збірній країни!

У м. Керч відбувся юнацький чемпіонат України з боксу серед фізкультурно-спортивних товариств. На старт вийшли 5 команд: «Спартак», «Динамо», «Колос», «Україна» і «Освіта». До кожної входило по 70 учасників.

Троє юних вінничан виступали за збірну освітян. Делегувало їх на це змагання обласне управління Комітету з питань фізичного виховання і спорту Міністерства освіти, науки, молоді і спорту.

Юні спортсмени, яких підготували заслужений тренер України Віктор Січкарук, а також тренери Сергій Глущенко і Олександр Вацек, виправдали довіру. Чемпіонами стали Іван Юренко (вагова категорія до 72 кг) і Денис Козачишин (52 кг), срібним призером – Ярослав Чабан (48 кг).

– Ми наполегливо готувалися до змагання у Керчі близько двох місяців. Тому здобути медалі – не випадковість, а закономірний результат копіткої роботи, – розповідає Олександр Вацек. – До речі, це взагалі було найперше всеукраїнське змагання для наймолодших, 14-річних боксерів. За його підсумками Козачишин і Юренко стали кандидатами до юнацької збірної України. Наприкінці літа ця команда стартує на чемпіонаті Європи у Болгарії.