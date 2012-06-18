Повідомила про вбивство і лягла спати

Посварившись зі своєю родичкою, жінка зателефонувала до міліції та повідомила про її вбивство.

Про це повідомив СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Днями до Літинського райвідділу міліції надійшло повідомлення від невідомої не зовсім тверезої жінки про те, що в одному із сіл району скоєно вбивство тамтешньої 36-річної мешанки.

На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна группа. Правоохоронці були дуже здивовані, коли на подвір’ї біля будинку за роботою побачили живою та здоровою господарку, про вбивство якої щойно надійшло повідомлення.

Як з’ясувалося, того дня до «загиблої» приїхали родичі на поминальний обід. Минув рік, як померла її свекруха. Під час застілля між господаркою та 46-річною братовою розгорівся давній конфлікт - ділили спадщину. Оскільки згоди жінки не дійшли, господиня залишила компанію та зайнялася господарством. В цей час друга учасниця конфлікту зателефонувала до міліції, повідомила про вбивство своєї родички та лягла спати. Розбудили заявницю працівники міліції для з’ясування обставин "злочину". Однак на захист жінки та її права"на тиху годину" став добре підпитий чоловік, якого змогли заспокоїти лише кайданки.

Як розповів начальник Літинського райвідділу міліції Олександр Король, заявницю притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 183 КУпАП "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб", яка тягне накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стосовно чоловіка та вчинення ним злісної непокори працівникам міліції зібрані матеріали направлені до прокуратури Літинського району для прийняття рішення про порушення, або відмову в порушенні кримінальної справи відповідно до статті 97 КпК України.