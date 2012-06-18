Навчать як скласти своє генеалогічне дерево

20 червня о 18-й годині у книгарні "Є" прочитає лекцію «Генеалогія для всіх» історик, директор державного архіву Вінницької області Юрій Легун. Він розповість, з чого починати власні пошуки і досліджувати історію свого родоводу.

Генеалогія як наука існує багато століть, але довгий час вона була набутком лише аристократичних кіл. У радянський період дослідження свого родоводу у радянський період вважали проявом «буржуазності» і не схвалювали навіть на побутовому рівні. Сьогодні ж кожен охочий має змогу розпочати власне родове дослідження, користуючись як фондами архівів, так і інтернет- ресурсами.



