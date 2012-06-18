Власникам електроплит вдвічі підняли вартість електроенергії

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) 15 червня, повідомили про підвищення тарифів для побутових споживачів електроенергії.

З 1 липня жителі міст і сіл будуть платити за електроенергію, спожиту понад рівня 800 кВт год на місяць, 95,76 коп./ КВт год (зростання на 75-89%). Цей же тариф буде діяти і для жителів будинків з електроплитами (зростання в 2,28 рази). Про це повідомляє «Коммерсантъ Украина».

Нові тарифи не поширюються лише на споживачів, що витрачають в опалювальний період до 1800 кВт год на місяць для опалення приміщень, а також на сім'ї з трьома і більше дітьми, з прийомними дітьми та дитячі будинки сімейного типу. Таке рішення, запевняють у Нацкомісії, дозволить залучити кошти для додаткового захисту соціально вразливих верств населення, а також стимулює споживачів до енергозбереження.

НКРЕ ще в травні виділила в окрему тарифну групу великих побутових споживачів - досі тарифи відрізнялися для абонентів, які споживають до і понад 150 кВт год на місяць. Це підвищення, за розрахунками НКРЕ, торкнеться лише 200 тис. абонентів, які складають всього 1,1% всіх користувачів. Ці споживачі "мають значну кількість електроприладів", йдеться в повідомленні НКРЕ, через що вони споживають в середньому 1369 кВт год на місяць, що в 18 разів більше, ніж середній обсяг споживання 12 млн абонентів - 75 кВт год на місяць. В цілому ця група споживачів використовує 3 млрд 100 млн кВт год на рік, або 9% обсягу електроенергії, яка йде на потреби населення.

- Замість того, щоб займатися виведенням всіх тарифів на прозорий рівень собівартості, було прийнято рішення, яке ще більше посилює проблему. Завжди знайдуться умільці, які розділять звітність споживача на два лічильники, - вважає колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.



