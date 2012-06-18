Потяг «ампутував» ногу працівнику залізниці

Через необережність

У п’ятницю медикам Томашпільської рай лікарні довелося рятувати 37-річного сигналіста дистанції колії станції Вапнярка Одеської. Чоловік зазнав травматичної ампутації нижньої третини лівої гомілки. Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області. Потерпілий отримав травму на робочому місці внаслідок попадання ноги під колісну пару залізничного вагона. На даний час чоловік знаходиться в хірургічному відділенні лікарні. Стан потерпілого задовільний.

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