Потяг «ампутував» ногу працівнику залізниці

12:34, 18 червня 2012
Вінниця
324 0

Через необережність

У п’ятницю медикам Томашпільської рай лікарні довелося рятувати 37-річного сигналіста дистанції колії станції Вапнярка Одеської. Чоловік зазнав травматичної ампутації нижньої третини лівої гомілки. 

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Потерпілий отримав травму на робочому місці внаслідок попадання ноги під колісну пару залізничного вагона.

На даний час чоловік знаходиться в хірургічному відділенні лікарні. Стан потерпілого задовільний.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter