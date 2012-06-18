Молоді дають шанс стати письменниками

«Останній подих перед кінцем» – лейтмотив молодіжного літературного фестивалю «Перо в серці-2012». Для деяких це кінець, для інших початок, а можливо цей період лише пауза або підготовка до чогось більшого в тобі самому.

«Перо в серці-2012» проходитиме в рамках козацького фестивалю "Живий вогонь". Власні твори на фестиваль саме зараз уже можна надсилати: pero.v.serci@gmail.com

Учасники фестивалю віком від 16 до 33 років можуть представити оригінальні художні твори поетичних та прозових жанрів, а також есеї українською мовою на філософсько-соціальну тематику. Обсяг – до 3600 знаків поезії чи 5400 знаків прози з пробілами.

Термін подачі творів – до 3 липня 2012 року.

Організатори залишають за собою право попереднього відбору текстів за критерієм відповідності до формату «неформату» фестивалю, грамотності, актуальності та «небанальності». За вище виділеними критеріями оцінюватимуть твори і члени журі. Після відбору роботи шифруються та надаються для оцінювання експертною групою. Відібрані експертною групою твори проходять до фіналу, по 7 авторів поезії, прози та есе. Твори фіналістів оцінює журі та нагороджує в трьох номінаціях (поезія, проза та есе) – 1, 2, 3 місця.

Підсумки фестивалю підводяться у формі літературно-мистецького вечора 7 липня в рамках етнофестивалю "Живий вогонь", на якому автори зачитують свої твори, а журі дає публічну оцінку текстам.

Спеціальні гості фестивалю та члени журі: Олександр Ірванець та Макс Паленко.