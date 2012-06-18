Екс-головного даішника Вінниччини випустили «на підписку»

42-річного екс-головного даішника Вінниччини Миколу Сіманчука випустили на підписку про невиїзд, а справу за звинуваченням в махінаціях з техоглядом автомобілів в 2009-2010 роках розслудуватимуть повторно.

Про це з посиланням на представника УМВС у Вінницькій області повідомляє ВИННИЦА.info .

У червні 2011 року Соснівський районний суд Черкаської області засудив Сіманчука до 9 років позбавлення волі за скоєння злочинів конфіскацією майна за махінації з техоглядом автомобілів в 2009-2010 роках.

Тоді суд визнав Сіманчука винним в тому, що він, працюючи на посаді заступника начальника ГУ МВС Черкаської області-начальника міліції громадської безпеки, організував проходження обов'язкового техогляду автомобілів приватним підприємством з Вінниці.

Суд визнав Сіманчука винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 3, ст. 28 (здійснення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.3 ст. 27 (організатора злочинної групи осіб), ч. 3, ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу), ч. 2, ст. 366 (службова фальсифікація, що спричинила тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ 12 червня вирішив звільнити з під варти колишнього заступника начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ в області Миколи Сіманчука і відправив на дорозслідування кримінальна справа по звинуваченням його в махінаціях з техоглядом автомобілів в 2009-2010 роках.

Представник УМВС у Вінницькій області додав, що 13 червня Сіманчук вийшов на свободу на підписку про невиїзд.

42-літній Микола Сіманчук працював начальником ДАІ у Вінницькій області з жовтня 2006 року по серпень 2009 року, після чого був переведений на посаду заступника начальника ГУ МВС Черкаської області-начальника міліції громадської безпеки.