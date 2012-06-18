Літаки танцювали у небі під музику

Під Вінницеюна території старого аеропорту вчетверте пройшли Міжнародні змагання з повітряного бою моделей літаків на радіокеруванні за Кубок Можайського. Захід організував спорткомітет Вінницької міської ради.

Приїхало 30 учасників авіамодельного спорту із моделями літаків Першої та Другої світових воєн з усіх міст України, а також Молдови, Росії, Білорусі.

Найменший учасник 13-річний Владислав Тарасов з Чернігова привіз власноруч зробену модель. Але їй так і не вадолся злетіти. Хлопчик налаштований вдосконалювати модель, щоб приїхати наступного року.

Сергій Соломянків важе 40 складає літаки. Вперше спробува у 5 рорків. І зараз володіє кубком свтіу.

- Усі наші авіамоделісти — любителі, — зауважує член вінницької команди авіамоделістів Сергій Соломянніков. — Я, наприклад, військовий. Є кілька бізнесменів. Але всі ми займаємося авіамодельним спортом із дитинства, ще коли моделі літачків літали на дротиках. У небі потрібно не просто політати, а відірвати стрчку суперника, за це дають набільше балів.

В небо одночансо здіймаються 7 літаків. До хвоста кожного привязана 12-метрова кольорова стрічка. Крилом або гвинтом потрібно зірвати її шматок із літака супротивника.

- Змагаються ті, у кого є гроші, - розповідає керівник авіаклубу “Пілот” Палацу дітей та юнацтва міста Вінниці і організатор змагань Леонід Хіміч, - бо цей вид спорту не з дешевих. Одна модель літака коштує близько 200 доларів, а двигун — 100 доларів.

Організатор змагань Ігор Преподобний, каже, що управляти точними копіями значно важче, ніж спортивними літаками. У них менша площа і по-особливому розміщені крила.

Після оголошення переможців у небі показали балет літаків. Під музику, з видовищними фігурами з диму літаки під музику танювали у небі.