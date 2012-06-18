Експлуатацію чотирьох об’єктів «Ладижинської ТЕС» забронили

На відокремленому підрозділі «Ладижинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» заборонено експлуатацію чотирьох об’єктів і притягнуто до адміністративної відповідальності п’ятьох посадових осіб.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Таке рішення було прийнято теруправлінням після завершення всебічної перевірки стану промислової безпеки та охорони праці на підприємстві, під час якої було виявлено низку порушень нормативно-правових актів з охорони праці.

12 червня на ВП «Ладижинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» під головуванням начальника теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області Анатолія Коваля відбулось засідання колегії теруправління, на якому розглядались результати всебічної перевірки та заслуховувались керівники виробничих підрозділів. На колегії було прийняте відповідне рішення, виконання якого сприятиме усуненню виявлених порушень та покращенню стану промислової безпеки на Ладижинській ТЕС.