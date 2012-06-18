Молодий вінницький художник влаштував всесвітній вибух

Виставку «Вибух» молодого вінницького художника Єгора Лобузнова відкрили 15 червня у вінницькому експериментальному центрі сучасного мистецтва, - повідомляє радіокомпанія "Місто над Бугом".

Інсталяцію Всесвітнього вибуху художник відтворив за допомогою справжнього та штучного каміння, який помістили в одну кімнату.

Ця інсталяція нагадує про непередбачуваність та крихкість подій, що відбуваються у Всесвіті. Автор звертає увагу і на крихкість самого Всесвіту як явища. Штучне каміння виготовляли з полімерних, гіпсових матеріалів, потім все фарбували у різні кольори.

Всього для реалізації знадобилось півтори тисячі камінців. Виставка працюватиме у вінницькому експериментальному центрі сучасного мистецтва (2-й поверх "Магіцентру") до 30 червня.