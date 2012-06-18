Вінничани "загнали" туркам 6 тис. декалітрів спирту

Зовнішньоторговельний оборот Вінниччини з Туреччиною в січні–квітні поточного року склав 7589 тис.дол. Обсяги експорту та імпорту становили, відповідно, 5658 тис.дол. та 1930 тис.дол. В загальному обсязі зовнішньої торгівлі області доля Туреччини становить 2%.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Левову частку в експорті до зазначеної країни займають деревина і вироби з деревини (41%) та насіння і плоди олійних рослин (36%). Так, в січні–квітні експортовано 36 тис.м3 лісоматеріалів необроблених та розпиляних, 13 тис.м3 виробів столярних, 2736 т соєвих бобів та 1324 т насіння свиріпи або ріпаку Крім того, неабияким попитом користуються спирт етиловий (експортовано 6 тис. дал.), горіхи (126 т), висівки та кормове борошно (2520 т).

46% імпорту товарів – це продукти рослинного походження. Так, з Туреччини надійшло 415 т помідорів свіжих, 171 т огірків свіжих, 146 т плодів свіжих, 60 т цитрусових, 35 т інших овочів свіжих та 43 т зрізаних квіток, придатних для складання букетів.

Крім того, в значних обсягах з Туреччини завозились тканини різних видів (57 тис.м2 на 194 тис.дол.), чорні метали та вироби з них (71 т на 149 тис.дол.), полімерні матеріали та вироби з пластмаси (72 т на 140 тис.дол.), електроустаткування (на 99 тис.дол), скло і вироби із скла (на 75 тис.дол.) та лінолеум (20 тис.м2 на 57 тис.дол.).