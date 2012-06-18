На Тяжилові згоріло продуктів на 300 тисяч гривень

Сьогодні, 18 червня, о 10.30 загорілося два продуктових магазини в мікрорайоні Тяжилів у Вінниці.

- До місця пригоди одразу виїхало 8 відділень пожежно-рятувальної техніки і близько 50 пожежників, - говорить начальник оперативно-координаційного центру ТУ МНС у Вінницькій оласті Андрій Бабкін. - Хоча рятівники об 11.30 вже докалізували пожежу, але вогонь встиг наробити біди власникам двох магазинів.

Причини пожежі поки що встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув через необережність зварювальника.

- Ми почали вибігати, в нас вже на козирок вогонь перейшов, ми поки вибігли, то вже з козирка начало падати все, - говорить продавчиня Ольга Хомюк. - Викликали пожежних. Пожежні приїхали швидко, він тільки горіти почав. Але пожежні поки розвернулись, поки воду знайшли, то він вже догорав.

- Був такий високий вогонь, з метрів десять у висоту, - каже Людмила Яківна, жителька третього поверху будинку №33. - У нас вікна луснули. Така була висока температура, що аж вазони на підвіконні підсохнули. Коли їх забирала, аж руки попекла, так горщики розпекло. Кіт з переляку забився у ванну. Про всяк випадок набрала відро води, поставила у кімнаті. Сама ж побігла на вулицю. А тут крики, плач. На балкон вискочила, а тут же ще гірше, горимо.

- Наявність пластику та інших горючих матеріалів дозволила вогню швидко перекинутись на друге приміщення, - говорить помічник начальника територіального управління МНС України у Вінницькій області Олександр Кутовий. - Але вони були поруч, тому фактично це був один магазин. На щастя, вдалося відбити ще частину приміщень, які теж були впритик до цього магазину.

Власники магазинів вже підраховують збитки. За їх словами, товару згоріло більш, як на 300 тисяч гривень.