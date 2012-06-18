Василь Вовк порадив тренуватися на котах
Голові Томашпільської РДА
Почесний голова правління громадської організації «15 громада» Василь Вовк порадив голові Томашпільської районної адміністрації тренуватися на котах.
Про це він заявив під час прес-конференції.
Така заява пов’язана із подіями, які відбулися на території Томашпільського району. За словами Василя Вовка, 13 червня у районному центрі представники міліції затримали на 2,5 години двох членів «15 громади», які займалися поклейкою білл-бордів.
- Після того, як наших активістів випустили, я мав розмову із головою Томашпільської РДА, який сказав, що вважає наші борди політичною агітацією та рекомендував мені «помиритися» із вищим керівництвом. Із яким керівництвом – я, чесно кажучи, не зрозумів, бо не маю ні з ким конфлікту. Наша організація є громадською, немає відношення до жодної політичної сили та утворення. Наша мета – допомога у самоорганізації населення у п’яти районах Вінниччинни. Вважаю, що місцеві керівники, які, по суті, є найманими працівниками громади, бояться проявів самоорганізації громадян. Це означає, що вони дуже далекі від народу, - зазначив почесний голова громадської організації.
Окрім цього, він заявив, що відповідні звернення «15 громадою» з приводу інциденту направлені до Генеральної прокуратури.
В свою чергу представники громадянської мережі «Опора» , які займаються моніторингом виборів на Вінниччині, заявили, що зафіксували даний факт.
- Поки що це, на наш погляд, не пов’язано із виборчим процесом, - заявив представник «Опори»Олег Левченко. - А більше переходить у площину втручання в діяльність громадських організацій. «Опора» порекомендувала зробити публічне звернення «15 громаді» до медіа, аби запобігти у майбутньому подібних ситуацій.
Для довідки: Василь Вовк, генерал, колишній керівник Головного слідчого управління СБУ України. Народився у селі Руданському Шаргородського району. Балотувався на посаду міського голови Вінниці у 1998 році і посів третє місце.
Громадська організація «15 громада» зареєстрована у червні 2012 року. За своєю діяльністю охоплює Шаргородський, Мурованокуриловецький, Чернівецький, Томашпільський та Тульчинський райони. Територіально співпадає із межами 15 виборчого округу.