Василь Вовк порадив тренуватися на котах

Почесний голова правління громадської організації «15 громада» Василь Вовк порадив голові Томашпільської районної адміністрації тренуватися на котах.

Про це він заявив під час прес-конференції.

Така заява пов’язана із подіями, які відбулися на території Томашпільського району. За словами Василя Вовка, 13 червня у районному центрі представники міліції затримали на 2,5 години двох членів «15 громади», які займалися поклейкою білл-бордів.

- Після того, як наших активістів випустили, я мав розмову із головою Томашпільської РДА, який сказав, що вважає наші борди політичною агітацією та рекомендував мені «помиритися» із вищим керівництвом. Із яким керівництвом – я, чесно кажучи, не зрозумів, бо не маю ні з ким конфлікту. Наша організація є громадською, немає відношення до жодної політичної сили та утворення. Наша мета – допомога у самоорганізації населення у п’яти районах Вінниччинни. Вважаю, що місцеві керівники, які, по суті, є найманими працівниками громади, бояться проявів самоорганізації громадян. Це означає, що вони дуже далекі від народу, - зазначив почесний голова громадської організації.

Окрім цього, він заявив, що відповідні звернення «15 громадою» з приводу інциденту направлені до Генеральної прокуратури.

В свою чергу представники громадянської мережі «Опора» , які займаються моніторингом виборів на Вінниччині, заявили, що зафіксували даний факт.

- Поки що це, на наш погляд, не пов’язано із виборчим процесом, - заявив представник «Опори»Олег Левченко. - А більше переходить у площину втручання в діяльність громадських організацій. «Опора» порекомендувала зробити публічне звернення «15 громаді» до медіа, аби запобігти у майбутньому подібних ситуацій.

Для довідки: Василь Вовк, генерал, колишній керівник Головного слідчого управління СБУ України. Народився у селі Руданському Шаргородського району. Балотувався на посаду міського голови Вінниці у 1998 році і посів третє місце.

Громадська організація «15 громада» зареєстрована у червні 2012 року. За своєю діяльністю охоплює Шаргородський, Мурованокуриловецький, Чернівецький, Томашпільський та Тульчинський райони. Територіально співпадає із межами 15 виборчого округу.