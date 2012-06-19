Екс-нивівці Бєдний та Волчков гратимуть за ФК «Одеса»
09:20, 19 червня 2012Вінниця
0 0
Повернулися до рідного клубу
Екс-гравці вінницької «Ниви» 24-річний захисник Єгор Бєдний (на фото) та його колега по амплуа 27-річний Олександр Волчков стали першими офіційними новобранцями ФК «Одеса» в період нинішнього літнього міжсезоння.
Як повідомляє odessa-sport.info, сьогодні з цими футболістами, колишніми вихованцями одеського футболу, були укладені контрактні угоди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter