Екс-нивівці Бєдний та Волчков гратимуть за ФК «Одеса»

09:20, 19 червня 2012
Вінниця
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Повернулися до рідного клубу

Екс-гравці вінницької «Ниви» 24-річний  захисник Єгор Бєдний (на фото) та його колега по амплуа 27-річний Олександр Волчков  стали першими офіційними новобранцями ФК «Одеса»  в період нинішнього літнього міжсезоння.

Як повідомляє odessa-sport.info, сьогодні з цими футболістами, колишніми вихованцями одеського футболу, були укладені контрактні угоди.
 

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