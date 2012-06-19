Молдаванин перевозив анаболіків на десяток олімпійських збірних

На міжнародному пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» (Вінницька область) у рейсовому автобусі, що прямував із Кишинева до Москви, спільна прикордонно-митна оглядова група 17 червня виявила 29 видів анаболічних препаратів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

Вантаж – 117 трикотажних курток китайського виробництва та 29 видів анаболічних препаратів, а саме понад 5 тисяч 200 ампул, близько 53 тисяч пігулок та 460 флаконів було приховано у вентиляційних трубах, розташованих над сидіннями для пасажирів.

Власником товару виявився громадянин Молдови – водій автобуса.

Під час вилучення вантажу він зізнався у скоєному правопорушенні.

Наразі проводиться оцінка вилученого, а молдованин відповідатиме згідно з чинним законодавством України.