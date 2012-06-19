Чому закрили ЕКО-маркет в "Мегамолі"?

Компанія «ЕКО» (Київ) закрила продуктовий супермаркет «ЕКО-Маркет», розташований у торговельно-розважальному центрі «Мегамолл» у Вінниці по вул. 600-річчя, 17. Про це з посиланням на представника «Мегамоллу» повідомляє ВінницяІнфо.

- У «ЕКО-маркета» завершився термін договору оренди приміщення, сказав представник. - Невдовзі, замість закритого «ЕКО-маркету» буде відкрито продуктовий супермаркет з мережі «Сільпо».

«ЕКО-маркет» у «Мегамоллі» відкрився у жовтні 2008 року і займав торгівельну площу 2 тис. кв. м на першому поверсі торгово-розважаьного центру

Крім цього супермаркету «ЕКО» має у Вінниці ще три великих магазини – по просп. Коцюбинського, 70 (ТРЦ «Петроцентр»), по пр-ту Юності, 18 (ТРЦ «Дастор») та по вул. Станіславського, 7 (ТРЦ «Гаманець»).