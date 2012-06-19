10 районів області прокладатимуть нову мережу у Брацлаві

Протягом 2- х місяців у селищі Брацлав Немирівського району замінять 33-х км електромереж напругою 0,4 кВ та 3-х км електромереж напругою 10,0 кВ на ізольовані кабельні лінії, а також - трансформаторних підстанцій. Крім того поміняють електростовпи, індивідуальні вводи до житлових будинків та встановлять зовнішні електролічильники. Про це повідомляє сайт Немирівської РДА.

- Вартість цих робіт становитиме більше 10 мільйонів гривень, - говорить директор СО "Немирівські ЕМ" Анатолій Чукий, - виконуватимуться вони за рахунок коштів "Вінницяобленерго". До роботи планується залучити бригади електриків із 10 районів Вінницької області.

Зараз розробляється графік планових відключень вулиць смт Брацлав.



