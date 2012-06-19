Відомство Сокирка боротиметься за безпечні і якісні продукти

Реорганізація держструктур, які звели в одну, Державну інспекцію сільського господарства у Вінницькій області, завершується. На остаточне припинення діяльності і безболісне для користувачів завершення надання послуг анульованим відомствам залишилося півтора місяця.

Про це на прес-конференції повідомив начальник Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області Микола Сокирко.

До складу обласного територіального органу Держсільгоспінспекції України увійшли управління контролю якості сільськогосподарської продукції, управління контролю якості насіння та садивного матеріалу, управління контролю за використанням та охороною земель, управління технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки, а також новостворене управління фінансів бухгалтерського обліку та економічних розрахунків.

Головною метою діяльності Держсільгоспінспекції є контроль над якісною та безпечною продукцією сільського господарства у Вінницькій області та України, а також організація та здійснення контролю у дотриманні земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, насінництві, якості та безпечності сільськогосподарської продукції, дотриманні правил виробництва виноробної продукції, дотриманні заходів біологічної генетичної безпеки, охороні прав на сорти рослин, родючості грунтів, експлуатації та технічного стану машин.