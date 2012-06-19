Вінницькі акробати потрапили на Всесвітні ігри у Колумбії

Вінницькі акробати вдало виступили на чемпіонаті світу у Орландо (Флорила, США). Зокрема, Дана Олефір і Анжеліка Валявська здобули бронзові нагороди, залишивши позаду представників 31 країни.

На прес-конференції у Вінниці вони розповідали про це досягнення разом з директором обласної СДЮШОР зі складно-координаційним видів спорту, старшим тренером збірної України Леонідом Голяком.

– У США збірна України посіла 5-е місце. В особистому заліку ми вибороли по одній золотій і бронзовій нагороді, двічі посідали четверті місця. За підсумками змагання українці вибороли 4 ліцензії на Всесвітні ігри у Колумбії в 2013 році, які є найголовнішим змаганням року серед представників неолімпійських видів спорту, – сказав Леонід Голяк.

– Ліцензії – на команду, не іменні. На них, серед інших, претендуватимуть Дана Олефір і Анжеліка Валявська, але остаточне рішення буде прийнято на наступних змаганнях.

Дана Олефір навчається в 11-у класі, Анжеліка Валявська – у 7-у. Дівчата розповіли, що великий спорт не заважає, а лише допомагає здобувати гарні оцінки у школі.

В Орландо дівчатам сподобалися відвідини Діснейленду і знаменитого цирку «Дюсселей». Вони побували там безкоштовно (квитки коштують на рівні 100 доларів) завдяки сприянню відомого вінницького акробата Григорія Дутченка, який нині мешкає